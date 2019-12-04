Премьер Швеции о конфликте на Донбассе: Сейчас настал черед России взять ответственность

Новости Украины:Швеция на Совете ЕС поддержит продление санкций против России.

Швеция высоко ценит усилия Украины по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и считает, что теперь очередь России взять на себя ответственность.

Об этом заявил Премьер-министр Королевства Швеция Стефан Левен на совместном с Президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

"Мы высоко ценим огромные усилия, которые прилагает Украина для урегулирования конфликта на Востоке Украины, для уменьшения влияния этого конфликта на людей. Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, и сейчас настал черед России взять ответственность", - сказал Левен.

Он отметил, что Швеция поддерживает проведение встречи в "нормандском формате", который считает "лучшим путем достичь ожидаемого результата". Левен также выразил надежду, что в результате "нормандской" встречи вооруженный конфликт на Донбассе "будет уменьшен".

Отвечая на вопрос, поддержит ли Швеция на Совете лидеров ЕС на следующей неделе продление санкций против России, Премьер-министр подчеркнул, что позиция страны остается неизменной: поскольку санкции были внедрены по определенным причинам, в частности из-за вооруженного конфликта на Востоке Украины, и пока причины санкций существуют, они будут продлены.

"Есть только один путь для отмены санкций. Это очень просто и очень важно для нас и для системы европейской безопасности", - резюмировал Левен.