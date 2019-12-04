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Трамп: "Украина и Россия воюют слишком долго"

Трамп: "Украина и Россия воюют слишком долго"
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:9 декабря в Париже должен состояться "нормандский саммит" с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Президент США подчеркнул необходимость достижения мира между Украиной и Россией, ведь, по его словам, война длится уже "слишком долго". Об этом Трамп заявил в Лондоне, подчеркнув, что оценивает как очень высокую вероятность прогресса в мирном процессе.

"Я думаю, что ситуация в Украине является очень важной. Думаю, что очень важными являются ожидаемые встречи с участием России и Украины. И есть вероятность, что можно достичь очень большого прогресса", - отметил президент США, находящийся в Лондоне на саммите НАТО.

Он также подчеркнул, что это крайне необходимо для Украины. При этом Дональд Трамп заметил: "Я думаю, что это также очень важно и с точки зрения России, чтобы они заключили договор и достигли мира, поскольку они воюют уже долго, слишком долго".

9 декабря в Париже должен состояться "нормандский саммит" с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Последний подобный саммит состоялся 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда его участники признали, что никакого прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе не удалось достичь.

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Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Нормандский саммит.
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