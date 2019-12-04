Обмен "всех на всех": Зеленский хочет уладить вопрос к Новому году

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский хочет во время нормандского саммита договориться с Россией о новом обмене пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен с РФ удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", заявив, что очень хочет, чтобы Новый год украинские пленники встречали со своими семьями дома, в Украине.

Об этом он сказал во время совместной с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном пресс-конференции в Киеве.

"Первая победа очень важная: мы встречаемся (в "нормандском формате" - ред). Моряков и политических пленных мы вернули, но я бы очень хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома, в Украине", - заявил он.

По словам Зеленского, для него гуманитарный вопрос является очень личным. "Я действительно хочу большого обмена, который называется "всех на всех". Меня интересуют именно все наши, чтобы они все были дома", - подчеркнул президент.

Напомним, в Раде приняли постановление о представлении Украине ПДЧ в НАТО.