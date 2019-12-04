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Среда, 04.12.2019
Обмен "всех на всех": Зеленский хочет уладить вопрос к Новому году
Обмен "всех на всех": Зеленский хочет уладить вопрос к Новому году
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Обмен "всех на всех": Зеленский хочет уладить вопрос к Новому году

Обмен "всех на всех": Зеленский хочет уладить вопрос к Новому году
13:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский хочет во время нормандского саммита договориться с Россией о новом обмене пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен с РФ удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", заявив, что очень хочет, чтобы Новый год украинские пленники встречали со своими семьями дома, в Украине.

Об этом он сказал во время совместной с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном пресс-конференции в Киеве.

"Первая победа очень важная: мы встречаемся (в "нормандском формате" - ред). Моряков и политических пленных мы вернули, но я бы очень хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома, в Украине", - заявил он.

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По словам Зеленского, для него гуманитарный вопрос является очень личным. "Я действительно хочу большого обмена, который называется "всех на всех". Меня интересуют именно все наши, чтобы они все были дома", - подчеркнул президент.

Напомним, в Раде приняли постановление о представлении Украине ПДЧ в НАТО.

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Швеция, РФ, Владимир Зеленский, Стефан Левен, Обмен заключенными.
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