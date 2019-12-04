Россия и терроризм: лидеры НАТО приняли декларацию об основных угрозах

Новости мира:В декларации стран НАТО указаны основные угрозы для евроатлантической безопасности. Среди них терроризм и Россия.

Агрессивные действия Российской Федерации является угрозой евроатлантической безопасности.

Об этом говорится в Лондонской декларации лидеров государств - членов НАТО, принятой на встрече в Лондоне, которая состоялась 3-4 декабря.

"Мы как Альянс сталкиваемся с выразительными угрозами и вызовами, которые происходят по всем стратегическим направлениям. Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности. Терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас. Государственные и негосударственные субъекты бросают вызов международному порядку, основанному на правилах. Нестабильность за пределами наших стран также способствует незаконной миграции. Мы сталкиваемся с кибернетическими и гибридными угрозами", - говорится в декларации.

Как сообщалось ранее, 28 ноября президент Франции Эммануэль Макрон назвал общим врагом для НАТО терроризм, а не Россию.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен реагировать на все потенциальные вызовы с любого направления - на терроризм и на агрессию России.