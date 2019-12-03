Пристайко на саммите НАТО: Действия РФ - терроризм на очень высоком государственном уровне

Новости Украины:Глава МИД раскритиковал НАТО за нерешительность.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ответ на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не Россия, а терроризм является наибольшей угрозой НАТО, заявил об осуществлении РФ терроризма на государственном уровне.

"Террорист - это кто-то, кто использует насилие для достижения политического чего-то... Как вы можете сказать, что Россия не делает того же? Она убивает людей в Украине, угрожает биологическим и химическим оружием в Европе. Для чего? Просто для того, чтобы потратить какие-то ресурсы, чтобы уменьшить количество химического оружия? Нет. Они пытаются достичь каких-то политических целей. Это терроризм на очень высоком государственном уровне", - сказал он во время конференции "NATO Engages" в Лондоне во вторник.

Пристайко также заявил, что нерешительность НАТО во время Бухарестского саммита в 2008 году позволила России вторгнуться Грузию и Украину.

"Сначала нам обещали, что мы будем членом НАТО. Потом была идея, что План действий по членства для Украины и Грузии - решенный вопрос, и к концу года министры иностранных дел должны были отчитаться перед своими лидерами, чтобы рассказать как это работает. Прошло более 10 лет, и мы не приглашены ни в ПДЧ, ни в членство. Я считаю, что нерешительность НАТО в то время и с того времени позволила России сначала вторгнуться в Грузию, а потом через шесть лет прийти в Украину", - сказал он.

Как известно, на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Альянс фактически отказал Украине и Грузии в ПДЧ, хотя в декларации и было отмечено, что Украина и Грузия станут членами НАТО.