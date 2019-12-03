Пристайко напомнил НАТО: Мы защищаем ваш восточный фланг

Новости Украины:Пристайко попросил пояснить, считает ли Альянс роль Украины важной в стабилизации ситуации в Восточной Европе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил лидерам стран-членов НАТО, что Украина защищает восточный фланг Североатлантического альянса.

"Мы, нравится вам это или нет, защищаем ваш восточный фланг. А иногда мы слышим: "кто вас об этом просит? Мы никогда не просили вас о том, чтобы защищать наш фланг, мы достаточно способны защищаться", - сказал министр иностранных дел Украины во время конференции "NATO Engages" на полях встречи лидеров стран-членов НАТО в Лондоне во вторник.

В свою очередь Пристайко спросил, нужен ли вклад Украины и считает ли Альянс роль Украины настолько же важной, насколько важной считает Украина роль НАТО в регионе Восточной Европы.

"У нас 14 тыс. людей погибло... и мы вскользь обсуждаем, какой может быть самая большая угроза в этом регионе", - отметил министр.

Как сообщалось, 4 декабря в Лондоне состоится встреча лидеров и глав правительств стран-членов НАТО.