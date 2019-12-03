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"Украина и Грузия будут членами НАТО": Столтенберг напомнил о позиции Альянса

"Украина и Грузия будут членами НАТО": Столтенберг напомнил о позиции Альянса
15:16 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Генсек НАТО, говоря об Украине, подчеркнул, что есть много промежуточных этапов между полноценным членством в Альянсе и "ничем".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина и Грузия должны стремиться к членству в Альянсе, но также ценить "промежуточные стадии".

Об этом он заявил на конференции NATO Engages, которая проходит в преддверии встречи лидеров Альянса, сообщает из Лондона корреспондент "Европейской правды".

Комментируя перспективы дальнейших отношений с Альянсом, генсек подчеркнул, что решение о членстве Украины остается неизменным.

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"НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году Украина и Грузия будут членами НАТО. Это решение остается в силе, хотя и не установлен четкий таймлайн относительно вступления. Сейчас наша задача, найти как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению", - заявил он.

Генсек подчеркнул, что существуют промежуточные этапы сотрудничества с Альянсом, которые Киев и Тбилиси также должны ценить: "Есть много между полным "членством" и "ничем". И поэтому важно проводить реформы".

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Столтенберг считает, что сотрудничество даже без определенных временных перспектив важно. "Это хорошо для Украины и хорошо для НАТО. В частности – учитывая то, что Грузия участвует в нашей миссии в Афганистане", - пояснил он.

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Украина, НАТО, Грузия, Йенс Столтенберг.
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