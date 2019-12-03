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"Некоторые страны годами не платят в бюджет НАТО": Трамп требует справедливости

"Некоторые страны годами не платят в бюджет НАТО": Трамп требует справедливости
14:42 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Трамп призывает страны НАТО увеличить расходы на оборону.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить 4% ВВП на оборону, тогда как сейчас установлена цель в 2%.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Лондоне накануне встречи лидеров стран Альянса.

"Два процента – очень низкая цифра, должно быть четыре", - сказал Трамп.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь напомнил, что до конца 2020 года эти союзники в целом увеличат расходы на оборону на $130 млрд.

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Трамп сначала сказал, что очень доволен увеличением военных расходов стран НАТО.

"Военные расходы в Европе и Канаде в течение многих лет летели вниз, как на американских горках. Сейчас они начали расти, и США очень довольны этим. Генсек Столтенберг проделал отличную работу", - заявил он.

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Однако позже он также выразил недовольство низким уровнем расходов некоторых стран, в частности, упомянув Германию.

"Германия платит 1,1% (на самом деле 1,38%. - Ред.), некоторые страны годами практически не платят в бюджет НАТО. Должно быть справедливое распределение", - сказал он.

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Согласно последнему отчету НАТО, в этом году девять союзников достигли уровня расходов на оборону в 2% ВВП. Большинство стран-членов планируют достичь этого уровня до 2024 года.

Расходы США составили 3,42%, при этом пять лет назад они были выше – почти 4%.

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США, Великобритания, НАТО, Лондон, Дональд Трамп.
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