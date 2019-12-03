В Лондоне стартует саммит НАТО: будут говорить и об Украине

Новости Украины:В Лондоне начинается двухдневная встреча лидеров НАТО, приуроченная к 70-летию альянса.

В Лондоне 3-4 декабря проходит двухдневная встреча лидеров НАТО, приуроченная к 70-летию основания Альянса, который сейчас насчитывает 29 членов. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ситуация в Украине и усилия по имплементации Минских соглашений будут частью дискуссий в Лондоне. Мы приветствуем усилия союзников и "нормандского формата" для достижения прогресса", - заявлял ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время он заявил о необходимости диалога с Россией для улучшения отношений с ней.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в конференции NATO Engages, которая будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря, несмотря на предварительное решение МИД этого не делать.

Большого банкета в начале дня не будет: главы государств почти сразу приступят к рабочим сессиям, а затем у них будет свободное время для проведения двусторонних встреч. Вечером лидеры приглашены на торжественный прием в их честь, устроенный британской королевой Елизаветой II.

По данным The Times, на саммите стороны, скорее всего, обсудят «план усиления Балтики», который позволит расширить военное присутствие НАТО в регионе на случай конфликта с Россией. В следующем году США планируют провести военные учения в Восточной Европе.

Саммит НАТО займет два дня и продолжится завтра.