Лидеры стран НАТО проведут конференцию в Лондоне: Пристайко тоже приглашен

Новости Украины:Пристайко поедет в Лондон и поучаствует в конференции НАТО.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 3-4 декабря будет находиться с рабочим визитом в Лондоне, где примет участие в конференции НАТО и проведет двухсторонние встречи с министрами стран-членов и партнеров Альянса.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"3-4 декабря 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Лондоне с целью проведения двусторонних встреч с министрами стран-членов и партнеров НАТО, а также участия в конференции "NATO Engages", которая будет проходить на полях встречи лидеров Альянса ", - говорится в сообщении.

Планируется, что украинский министр выступит на сессии "От Балтийского до Черного моря: безопасность на передовой НАТО".

Кроме того, программа визита предусматривает встречи Пристайко с представителями политологических кругов, в частности Королевского института иностранных дел Chatham House, а также общение с ведущими британскими СМИ.

Как сообщалось, 3-4 декабря лидеры стран НАТО встретятся в Лондоне по случаю 70-й годовщины Альянса. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, ситуация в Украине и имплементация Минских договоренностей по урегулированию в Донбассе будут среди ключевых вопросов саммита.