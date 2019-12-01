"Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ

Новости Украины:В МИД прокомментировали заявления председателя Госдумы РФ об угрозе потери областей Украиной

Высказывания председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина о выходе областей из состава Украины направлены против территориальной целостности страны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в Facebook.

"Провокационные формулировки и тон заявления направлены против территориальной целостности Украины и укладываются в логику продолжения гибридной агрессии РФ против нашего государства", — сказал Боднар.

По его словам, Россия в очередной раз пытается разжечь межнациональную вражду в Украине.

"Хотя права национальных меньшинств в полной мере обеспечены украинским государством. Например, русское сообщество в Украине имеет все возможности для развития своей национальной идентичности, включая язык, культуру, традиции, религию, а также систему защиты своих прав. Логичен вопрос — как обеспечены права украинцев в РФ, сколько школ имеет многомиллионная украинская община в РФ? Ответ — ни одной! Закрыта единственная библиотека, маргинализированы украинские организации, запрещена СКУ, сотни политзаключенных … ", — подчеркнул Боднар, добавив, что Россия системно уничтожает украинское и крымскотатарское образование на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Автономной Республике Крым.

"Таким образом, настоящая цель заявления Володина — это отвлечь внимание мировой общественности от политики притеснения и запугивания Кремля на временно оккупированных территориях Украины, а также в середине России. Нужно, чтобы правоохранительные органы Украины изучили указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины. По моему мнению, тянет на криминал", — подытожил замминистра.