"Готовы принять пару областей РФ": Кулеба потроллил спикера российской Госдумы

Новости Украины:Кулеба ответил на заявление главы Госдумы РФ о "притеснении малых народов".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отвергает предостережение главы Госдумы России Вячеслава Володина о возможном выходе ряда областей из состава Украины.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет", - подчеркнул Кулеба.

Однако, по его словам, "готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни".

Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя pic.twitter.com/LmsSePmR3G — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2019

Как сообщалось ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если в Украине сохранится "национализм и притеснения малых народов", то из состава страны выйдут несколько областей.

Заявление Володина обнародовано на сайте Госдумы, оно стало ответом на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму депутата от аннексированного Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.