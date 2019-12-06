Японцы готовятся протестировать на людях вакцину от Эболы

Новости мира:В Японии впервые пройдут клинические испытания вакцины против Эболы.

Японские ученые впервые проведут клинические испытания вакцины против Эболы. Об этом пишет агентство Kyodo.

Подобные клинические испытания на территории Японии пройдут впервые. Ученые из Токийского университета отмечают, что местная разработка практически не будет иметь негативных последствий для человека по сравнению с аналогичными разработками из других стран.

Клинические испытания будут проводиться на 30 подопытных — здоровых людях. Цель испытаний — определить, как будут вырабатываться в их организмах антитела. Ранее безопасность этой вакцины была проверена в ходе опытов на обезьянах.

После испытаний пациентов будут в течение полугода изучать исследователи. При этом отмечается, что им ввели вакцину на основе неактивированного вируса Эболы, который не способен распространяться в обычных клетках живых организмов.