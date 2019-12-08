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"Снята с повестки дня": КНДР и США не обсуждают тему денуклеаризации

"Снята с повестки дня": КНДР и США не обсуждают тему денуклеаризации
07:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Постпред Северной Кореи в ООН заявил , что тема денуклеаризации с США уже не обсуждается

Северная Корея сняла проблему ядерного разоружения с повестки переговоров с США, обвинив Вашингтон во "враждебной политике".

Об этом сообщает DW.

"Проблема ядерного разоружения снята с повестки переговоров Пхеньяна с США. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон. Дипломат обвинил европейских политиков в "паранойе", а Вашингтон - во "враждебной политике", добавив, что Северной Корее не нужны сейчас длительные переговоры с США, а тема денуклеаризации уже не обсуждается", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при этом Ким Сон выразил мнение, что требуемый Вашингтоном устойчивый и содержательный диалог - только уловка, чтобы выиграть время и адаптировать повестку к внутриполитической ситуации в США.

"Ядерный тупик": президенты США и Южной Кореи поговорили о КНДР

Ранее в связи с испытаниями баллистических ракет в КНДР Президент США Дональд Трамп не исключил возможности применения против Северной Кореи военной силы в случае необходимости для обеспечения денуклеаризации.

В свою очередь в Пхеньяне предупредили, что использование вооруженных сил не является исключительной привилегией США

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Все по теме:

США, КНДР, Ядерное оружие.
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