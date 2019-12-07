"Ядерный тупик": президенты США и Южной Кореи поговорили о КНДР

Новости мира:США и Южная Корея возобновят переговоры по денуклеаризации КНДР.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп приняли решение активизировать процесс мирных переговоров на Корейском полуострове и сообщили о своей приверженности продолжению диалога.

Об этом сообщила администрация президента Южной Кореи в Twitter.

Президенты в ходе 30-минутного телефонного разговора отметили сложную ситуацию на Корейском полуострове и приняли решение активизировать диалог для достижения результатов в деле его денуклеаризации, говорится в сообщении.

Ядерные переговоры между США и Северной Кореей зашли в тупик в феврале.

Напомним, в КНДР в ответ на угрозы президента Дональда Трампа применить военную силу в случае необходимости для обеспечения денуклеаризации Северной Кореи предупредили, что использование вооруженных сил не является привилегией только США.