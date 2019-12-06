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СМИ сообщают об активности на ракетном полигоне КНДР Сохэ

СМИ сообщают об активности на ракетном полигоне КНДР Сохэ
09:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Северная Корея может возобновить испытания ракетных двигателей на полигоне Сохэ.

Спутниковые снимки показывают, что Северная Корея готова возобновить испытания ракетных двигателей на полигоне "Сохэ".

Об этом сообщает CNN.

Как сообщил телеканалу директор программы нераспространения вооружений в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис, спутниковые снимки Planet Labs демонстрируют наличие большого контейнера в районе площадки для испытаний ракетных двигателей.

В КНДР заявляют о разработке "беспрецедентной по мощности системе вооружения"

По его словам, до четверга данный объект не был замечен на полигоне.

Присутствие на снимках неизвестного контейнера говорит о том, что Пхеньян переходит к возобновлению испытаний двигателей в Сохэ, сказал Льюис.

Ракетный полигон "Сохэ" был частично демонтирован в прошлом году в рамках шагов Пхеньяна по денуклеаризации.

Напомним, в Японии заявили, что ракетные пуски КНДР являются вызовом для международного сообщества.

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Все по теме:

Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Ракеты, Джеффри Льюис, Полигон Сохэ.
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