"Серьезный вызов для международного сообщества": в Японии обеспокоены ракетными испытаниями КНДР

Новости мира:В Японии заявили, что ракетные пуски КНДР являются вызовом для международного сообщества.

Ракетные запуски КНДР являются серьезным вызовом не только для Японии, но и для всего международного сообщества. С таким заявлением на регулярной пресс-конференции в пятницу выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает УНН.

"В этом году Северная Корея запустила уже более 20 ракет. Это говорит об очевидном улучшения ее ракетных технологий. И (запуски) представляют собой серьезный вызов не только для нашей страны, но и для всего международного сообщества", — подчеркнул он. Суга также рассказал, что Совет национальной безопасности Японии считает, что Северная Корея в дальнейшем может продолжить запуски баллистических ракет.

"В связи с этим мы продолжим тесное сотрудничество и обмен информацией с США, сделаем все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие (японского) народа", — добавил он.

Ранее Центральная газета КНДР Rodong Sinmun в пятницу сообщила, что народная республика в четверг провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. Как отмечает издание, за ракетными запусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который "выразил большое удовлетворение" итогами испытательных стрельб.