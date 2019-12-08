Северная Корея провела "очень важное испытание"

Новости мира:КНДР заявила об успешном значительном испытании на ракетном полигоне.

В связи с испытанием на ракетном полигоне Сох, в Северной Корее заговорили об "очередном изменении стратегического статуса" страны.

Об этом информирует государственное агентство Северной Кореи ЦТАК.

"Во второй половине 7 декабря 2019 года на Сохэском спутниковом полигоне проведено очень значительное испытание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытание, "имеющее большое значение", прошло успешно. Академия национальной обороны КНДР доложила о его результатах в ЦК Трудовой партии Кореи.

"Результат нынешнего значительного испытания скоро будет оказывать ключевое воздействие на очередное изменение стратегического статуса КНДР", - подчеркивают в госагентстве Северной Кореи.

Как сообщалось, постоянный представитель КНДР при ООН заявил, что Северная Корея сняла проблему ядерного разоружения с повестки переговоров с США.