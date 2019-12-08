Пожар на фабрике в Индии: установлена причина возгорания

Новости мира:Причиной пожара на фабрике в Дели стало короткое замыкание.

Причиной пожара на фабрике в Дели, унесшего жизни 43 рабочих, стало короткое замыкание, сообщает в воскресенье Associated Press.

Большинство жертв были мусульманами, мигрантами из других индийских штатов. Когда начался пожар, они спали. Рабочие зарабатывали на этой фабрике примерно $2,1 в день. Они производили сумки, кепки и другие текстильные изделия.

По данным медиков, большинство жертв погибли, задохнувшись угарным газом, когда четырехэтажное здание охватило пламя. Согласно информации агентства, в здании были нарушены нормы пожарной безопасности. Владельца здания задержала полиция.

Один из волонтеров, помогавших спасателям выводить из горящего здания людей, рассказал, что спасательные работы велись быстро, но можно было спасти, как он считает, большее число жизней, потому что проходу пожарных к зданию мешала толпа, рикши и байки.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал пожар чудовищным и выразил соболезнования семьям погибших.