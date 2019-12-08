В пожаре на фабрике в Индии погибло почти полсотни рабочих (Фото)

Новости мира:В полиции Дели заявили, что на данный момент погибло 43 человека, еще 50 получили ранения.

В Индии на одной из фабрик произошел пожар. Об этом сообщает издание The Hindu. Пожар произошел в одном из районов Дели, Анадж Манди, в результате чего погибло 43 человека, еще 50 получили ранения.

"По меньшей мере 43 человека погибли и около 50 ранены после большого пожара, вспыхнувшего в районе Анадж Манди в центральном районе Дели в воскресенье. Звонок о пожаре поступил в 5:22 рано утром", - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что в здании, в котором произошел пожар, хранились школьные сумки, бутылки. Так же помещение использовалось для размещения работников.

В данный момент хозяина фабрики задержали. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Напомним, в ходе массовых акций протеста в Багдаде погиб иракский военный фотокорреспондент Ахмед эль-Мухенне.