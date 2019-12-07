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Протест против запрета новогоднего костра: в Гааге сожгли машины

Протест против запрета новогоднего костра: в Гааге сожгли машины
23:47 Сб, 7 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В Гааге неизвестные подожгли несколько автомобилей.

В нидерландской Гааге было задержано 13 человек, которых подозревают в поджогах автомобилей. Полиция предполагает, что машины сожгли на протест против запрета традиционного новогоднего костра на берегу моря.

Об этом сообщает NOS.

“Полиция задержала 13 человек, которых подозревают в подготовке и поджогах. Задержанные - в возрасте от 13 до 42 лет”, - говорится в сообщении.

Напоминаем, жители одного из районов Гааги уже неделю митингуют, разжигая костры на улицах, против запрета традиционного новогоднего костра.

В прошлом году во время празднования Нового года произошел пожар на пляже в районе Схевенинген. Там традиционно подожгли две башни из поддонов, но огонь вышел из-под контроля, охватив близлежащие дома и десятки машин.

Оказалось, что башни построили высотой 48 метров, а по нормам их высота не может превышать 35 метров. За острую критику в связи с этим пожаром мэр Гааги Паулина Крикке была вынуждена уйти с должности.

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Как установил Совет безопасности Нидерландов, муниципалитет знал, что башни возводились с нарушением норм, однако не вмешался.

Традицию зажигать две башни из деревянных поддонов в новогоднюю ночь начали с 1990-х годов - так жители Дуйндорпа и соседнего Схевенингена соревнуются за самый большой костер в Нидерландах.

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Пожар, Полиция, Гаага, Огонь.
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