В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе

Новости Украины:ГПУ передала в Гаагу фото и видеоматериалы, которые подтверждают преступления боевиков на Донбассе.

В Гаагский суд передали факты о внесудебных расправах и исчезновении украинских военных в боях за Дебальцево и Иловайск. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

В УХСПЧ сообщили, что предоставили фото и видеодоказательства, показания очевидцев убийств и документы, которые подтверждают смерть военных в плену. Кроме этого, ГПУ предоставила факты участия России в конфликте на Донбассе.

В УХСПЧ заявляют о необходимость ратификации Украиной Римского статута в части о привлечении к ответственности виновных в нарушении международного права во время войны.

"Ситуация выглядит абсурдной, когда украинские политики произносят пафосные речи о привлечении Владимира Путина к уголовной ответственности, а с другой стороны выступают против ратификации Римского Устава, распространяя мифы и откровенную чушь про международное правосудие. Мы будем и дальше настаивать на необходимости ратификации", — говорится в сообщении.

Украина уже не первый раз обращается в Международный уголовный суд из-за событий на Донбассе. Предыдущие обращения касались имеющихся фактов о военных преступлениях и преступлениях против человечности главарями террористической группировки "ДНР" Игорем Гиркиным, Александром Захарченко, Игорем Безлером.