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В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе

В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
16:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:ГПУ передала в Гаагу фото и видеоматериалы, которые подтверждают преступления боевиков на Донбассе.

В Гаагский суд передали факты о внесудебных расправах и исчезновении украинских военных в боях за Дебальцево и Иловайск. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека. 

В УХСПЧ сообщили, что предоставили фото и видеодоказательства, показания очевидцев убийств и документы, которые подтверждают смерть военных в плену. Кроме этого, ГПУ предоставила факты участия России в конфликте на Донбассе. 

В УХСПЧ заявляют о необходимость ратификации Украиной Римского статута в части о  привлечении к ответственности виновных в нарушении международного права во время войны. 

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"Ситуация выглядит абсурдной, когда украинские политики произносят пафосные речи о привлечении Владимира Путина к уголовной ответственности, а с другой стороны выступают против ратификации Римского Устава, распространяя мифы и откровенную чушь про международное правосудие. Мы будем и дальше настаивать на необходимости ратификации", — говорится в сообщении. 

Украина уже не первый раз обращается в Международный уголовный суд из-за событий на Донбассе. Предыдущие обращения касались имеющихся фактов о военных преступлениях и преступлениях против человечности главарями террористической группировки "ДНР" Игорем Гиркиным, Александром Захарченко, Игорем Безлером.

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Гаага, Донбасс, Дебальцево, Трибунал, Иловайск, Трибунал ООН.
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