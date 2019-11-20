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Дело "Украина против РФ": суд дал России один год на ответ

Дело "Украина против РФ": суд дал России один год на ответ
15:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Суд ООН установил окончательную дату подачи Россией контрмеморандума на иск Украины.

Международный суд ООН в Гааге дал России больше года на подачу контрмеморандума в деле "Украина против РФ". 

Как указано в документе суда, окончательной датой установлено 8 декабря 2020 года. 

"Суд установил 8 декабря как окончательную дату подачи контрмеморандума по делу, относительно применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Решение о дальнейших процедурных вопросах примут в соответствии с установленным порядком", - сказано в документе.

В документе также указано, что итоговое решение по делу будет принято не ранее 2022 года. 

Зеркаль о деле "Украина против РФ": Как можно сотрудничать со страной, финансирующей терроризм?

Как известно, 8 ноября 2019 года Международный суд ООН признал себя уполномоченным рассматривать дело о нарушении РФ двух важных конвенций. Речь идет о запрещении всех форм расовой дискриминации и о финансировании терроризма. В суде отметили, что со стороны Украины были соблюдены все процессуальные досудебные процедуры. Таким образом Международный суд дал ход рассмотрению дела по существу.  

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16 января 2017 года Украина обвинила Россию в передаче вооружения и спонсированию НВФ, сбивание самолета рейса MH17, обстрелы населенных районов в Мариуполе и Краматорске, уничтожение автобуса с гражданским населением близ Волновахи, теракт в Харькове, ущемление прав украинских и крымскотатарских громад, запрет на деятельность Меджлиса, ограничение на использование и преподавание на украинском и крымскотатарском языках, а также в серии убийств, исчезновений, обысков и задержаний. 

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Украина, Россия, ООН, Международный суд ООН, Украина против России.
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