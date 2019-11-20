Зеркаль о деле "Украина против РФ": Как можно сотрудничать со страной, финансирующей терроризм?

Новости Украины:Признание судом ООН России виновной в финансировании терроризма отразится на ее отношениях с США.

Если Российская Федерация проиграет в суде ООН дело "Украина против России", ее признают виновной в финансировании терроризма, также это может отразиться на ее отношениях с США, считает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Россию признают виновной в финансировании терроризма. Россия себя позиционирует как главный борец с терроризмом. И США должны с ней сотрудничать, почему? Потому что они – основной игрок на поле борьбы с терроризмом. А как можно сотрудничать со страной, которая финансирует терроризм? И в Конгрессе (США – Ред.) есть несколько проектов, например касаемо признания России страной, которая финансирует терроризм и запрета ведения с ней вообще любых бизнес-отношений", - сказала она в интервью "24 каналу".

Зеркаль подчеркнула, что после окончательного решения суда, предположительно в 2022 году, Украина должна поставить вопрос касаемо компенсации за ущербы в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины.

По словам заместителя главы МИД Украины, в ходе рассмотрения дела россиянам придется не просто комментировать факты, но и приводить доказательства, "которые выходят за пределы только скриншотов их пропагандистской машины".

"Все факты, которые приведены не только у нас в меморандуме, а и в доказательной базе, которая была подана в суд вместе с меморандумом, - все свидетельствуют о том, что фонды собирались, оружие поставлялось, что 53 бригада (ВС РФ - Ред.) въехала на территорию Украины. Есть соответственный репорт "Беллингкета", который подтверждает все со всеми данными, фактами. Есть материалы следственной группы, которая расследует сбивание Боинга (МН-17 в небе над Донбассом летом 2014г – Ред.)", - пояснила она.

Также Зеркаль, которая и ранее сообщала о планах покинуть свою должность в МИД, подтвердила свое намерение.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание – проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, который касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала", - сказала она.