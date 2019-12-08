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Протесты в Багдаде: погиб фотожурналист

Протесты в Багдаде: погиб фотожурналист
05:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В результате ножевого ранения на акции протеста в Багдаде погиб фотокорреспондент Ахмед эль-Мухенне.

В ходе массовых акций протеста в Багдаде погиб иракский военный фотокорреспондент Ахмед эль-Мухенне.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на источники в полицейском управлении Багдада.

«Фотокорреспондент погиб в результате ножевого ранения, полученного на площади Эль-Халлани близ площади Тахрир. Журналист освещал акции протеста в Багдаде… на него напали неизвестные», - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный фотокор Ахмед эль-Мухенне работал в разных регионах Ирака, освещая, в том числе борьбу с террористами ИГИЛ. Акции протеста, охватившие страну, он снимал с первого дня.

Протесты в Багдаде: демонстранты перекрыли основные магистрали

Напоминаем, антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября. Они стали самыми масштабными за последние годы. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в области образования, медицины, коммунальных услуг. В результате столкновений с силовыми структурами погибли более 400 демонстрантов.

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Ирак, Протесты, Багдад.
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