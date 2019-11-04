Протесты в Багдаде: демонстранты перекрыли основные магистрали

Десятки тысяч демонстрантов, вышедших на улицы столицы Ирака на антиправительственные акции протеста, заблокировали основные магистрали города.
Об этом сообщает The Telegraph.
«Столица Ирака, Багдад, парализована в воскресенье, поскольку в ходе усиления антиправительственных акций десятки тысяч демонстрантов, сжигая шины, заблокировали крупные транспортные магистрали», - говорится в сообщении.
Отмечается, что большое количество людей собиралось на центральной площади Тахрир. Кроме того, участники акций заняли мост в «Зеленой зоне», где расположены правительственные объекты и дипломатические представительства.
Напоминаем, массовые протесты продолжаются в Ираке уже больше месяца. Среди основных требований вышедших на улицы людей - борьба с коррупцией и новые выборы.
В течение последних дней были сожжены около 90 правительственных зданий, а также штабы политических партий и другие помещения. Самые массовые акции проходят в Багдаде, но протесты не утихают и в других регионах страны. Силовики применяют против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты.
В результате протестов в Ираке с начала октября погибли уже более 250 человек.
На этом фоне президент страны Бархам Салих пообещал провести досрочные парламентские выборы, а также заявил, что премьер-министр Адиль Абдул-Махди согласился уйти в отставку, если ему будет найдена замена.