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Протесты в Багдаде: демонстранты перекрыли основные магистрали

Протесты в Багдаде: демонстранты перекрыли основные магистрали
00:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Во время протестов в столице Ирака демонстранты перекрыли основные магистрали.

Десятки тысяч демонстрантов, вышедших на улицы столицы Ирака на антиправительственные акции протеста, заблокировали основные магистрали города.

Об этом сообщает The Telegraph.

«Столица Ирака, Багдад, парализована в воскресенье, поскольку в ходе усиления антиправительственных акций десятки тысяч демонстрантов, сжигая шины, заблокировали крупные транспортные магистрали», - говорится в сообщении.

Отмечается, что большое количество людей собиралось на центральной площади Тахрир. Кроме того, участники акций заняли мост в «Зеленой зоне», где расположены правительственные объекты и дипломатические представительства.

Напоминаем, массовые протесты продолжаются в Ираке уже больше месяца. Среди основных требований вышедших на улицы людей - борьба с коррупцией и новые выборы.

В течение последних дней были сожжены около 90 правительственных зданий, а также штабы политических партий и другие помещения. Самые массовые акции проходят в Багдаде, но протесты не утихают и в других регионах страны. Силовики применяют против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В Багдаде против демонстрантов применили слезоточивый газ

В результате протестов в Ираке с начала октября погибли уже более 250 человек.

На этом фоне президент страны Бархам Салих пообещал провести досрочные парламентские выборы, а также заявил, что премьер-министр Адиль Абдул-Махди согласился уйти в отставку, если ему будет найдена замена.

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Протест, Ирак, Багдад.
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