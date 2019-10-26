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В Багдаде против демонстрантов применили слезоточивый газ

В Багдаде против демонстрантов применили слезоточивый газ
21:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:К таким мерам власти прибегли после того, как демонстранты попытались разрушить заграждения вокруг правительственного квартала.

Силы безопасности Ирака в субботу применили слезоточивый газ против участников акции протеста в центре Багдада.

Об этом сообщает Associated Press.

К таким мерам власти прибегли после того, как демонстранты попытались разрушить заграждения вокруг правительственного квартала.

Накануне в ходе протестов в нескольких городах Ирака погибли 42 человека.

Протестные акции в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

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Напомним, число погибших во время протестных акций в Ираке увеличилось до 23 человек.

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Все по теме:

Полиция, Ирак, Протесты, Багдад, Слезоточивый газ.
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