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Женщины и дети массово бегут из Сирии из-за военных действий: статистика ООН

Женщины и дети массово бегут из Сирии из-за военных действий: статистика ООН
08:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Только за неделю военных действий в Сирии границу с Ираком пересекли 7 тысяч беженцев.

Около 7 тысяч человек, главным образом, женщины и дети, вынуждены оставить свои дома на севере Сирии и бежать в Ирак вследствие масштабного наступления турецких войск.

Об этом сообщает Управление ООН по делам беженцев, уточняя что речь идет о данных за последнюю неделю.

"Неделю назад первые сирийские беженцы пересекли границу с Ираком. Сегодня их – 7 тысяч. Это жители северо-восточных районов Сирии, где идет военная операция Турции", - отмечается в сообщении.

Как указывается, в подавляющем большинстве (75%) это женщины и дети, бежавшие от бомбежек и обстрелов.

Почти все сирийские беженцы нашли приют в лагере Бардараш на севере Ирака в 140 км от границы. Сотрудники ООН и партнерских организаций, встречающие людей на границе, в первую очередь кормят их, регистрируют и обеспечивают транспортом для переезда в лагерь. Особое внимание уделяется детям, прибывшим без взрослых и людям с особыми потребностями.

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В ООН напоминают, что помимо этих беженцев, ранее, в ходе длящейся уже восемь лет войны, в Ираке нашли пристанище 280 тысяч сирийцев.

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Сирия, Беженцы, Турция, Ирак, ООН.
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