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Переговоры в Сочи: о чем договорились Путин и Эрдоган

Переговоры в Сочи: о чем договорились Путин и Эрдоган
21:57 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Путин и Эрдоган договорились, что Турция и РФ будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу.

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в Сочи договорились, что Анкара и Кремль будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат.

Как сообщает Радио Свобода, согласно договорённости, текст которой зачитал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, турецкие войска будут контролировать ту часть 30-километровой зоны у границы, которая оказалась под их контролем в результате операции, начатой Турцией на севере Сирии 2 недели назад.

В остальные части 30-километровой зоны будет введена российская военная полиция, а вооружённые формирования должны будут покинуть эту зону.

После этого начнётся совместное российско-турецкое патрулирование у границы.

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Эрдоган во вторник посетил Сочи, где провёл переговоры с российским президентом Путиным. Переговоры продолжались шесть часов, главной их темой стала турецкая военная операция на севере Сирии.

По словам Путина, в ходе переговоров сторонам удалось выработать совместный подход к нормализации ситуации на севере Сирии. Решения российский президент назвал "очень важными, если не судьбоносными".

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Эрдоган сообщил, что в так называемой "зоне безопасности" на территории Сирии у границы с Турцией может быть размещена часть сирийских беженцев, сейчас находящихся на территории Турции.

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Сирия, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган.
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