В Кремле согласились, что "нормандский формат" зашел в тупик

Новости Украины:В Кремле вновь не рассматривают созыв саммита "нормандской четверки" из-за перемен "позиции одной из сторон".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают бессмысленным говорить сейчас о конкретных сроках созыва саммита в "нормандском формате".

"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может. Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", - отметил Песков.

На вопрос, не считают ли в Кремле, что "нормандский формат" зашел в тупик, пресс-секретарь президента согласился: "Действительно, нормандскому формату сейчас тяжело".

Песков напомнил, что "нормандский формат" в свое время согласовал некий комплекс договоренностей, а одна из сторон-участниц формата допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту".

"Соответственно в ситуации, когда одна из сторон заявляет о наличии неких новых подходов, "нормандский формат" испытывает определенные трудности, чтобы должным образом подготовить такой саммит. И это затягивает столь ценное время", - сказал представитель Кремля.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин 19 октября обсудили подготовку встречи "нормандской четверки", ситуацию в Сирии и газовый транзит через Украину.

Как известно, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное для проведения встречи в "нормандском" формате c лидерами Германии, Франции и РФ.