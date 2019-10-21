Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Нардеп "Слуги народа": Закон "об особом статусе Донбасса" не будут писать иностранцы
Нардеп "Слуги народа": Закон "об особом статусе Донбасса" не будут писать иностранцы
СМИ: экс-министр аграрной политики погиб во время крушения вертолета
СМИ: экс-министр аграрной политики погиб во время крушения вертолета
Не Шахтер, не Динамо: Павелко назвал пример развития футбола в Украине
Не Шахтер, не Динамо: Павелко назвал пример развития футбола в Украине
Билл Мюррей получил специальную награду на кинофестивале в Риме
Билл Мюррей получил специальную награду на кинофестивале в Риме

"Нормандский саммит": в РФ говорят о противоречивых сигналах со стороны Киева

"Нормандский саммит": в РФ говорят о противоречивых сигналах со стороны Киева
17:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

В Кремле говорят об отсутствии продвижения в контексте подготовки "нормандского саммита".

Особого продвижения в подготовке саммита в "нормандском формате" пока нет, но все участники сохраняют желание провести эту встречу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Сейчас, я бы так сказал, что особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается. Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется", - сказал помощник президента РФ на брифинге в Москве.

Позиция России известна, добавил он. "Мы хотим, чтобы новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе, чтобы заранее был согласован проект предстоящих итоговых решений, чтобы на этом саммите были намечены какие-то дополнительные шаги по реализации Минских договоренностей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности, пересмотреть положение Комплексного плана", - сказал Ушаков.

В парламенте ФРГ рассмотрят вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона готова проводить саммит, но при его тщательной подготовке.

"И, в частности, в ходе беседы Путина с Меркель лидеры условились еще раз дать поручения и советникам, и министерствам иностранных дел активизировать подготовку и попытаться состыковать и согласовать позиции", - сказал Ушаков.

Кроме того, в Кремле считают, что после подписания "формулы Штайнмайера" звучат противоречивые сигналы от официального Киева.

"То есть много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы по итогам работы Контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам на брифинге в Москве.

Украина и Эстония будут углублять сотрудничество в сфере киберзащиты (Фото)

В конце минувшей недели состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В понедельник во второй половине дня ожидается беседа российского президента с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Посмотрим, как сегодня пройдет разговор с Макроном", - сказал Ушаков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Украина, Франция, Россия, Юрий Ушаков, Нормандский формат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 Дело Гладковского: в "Богдане" обратились к послам G7
03 В США создали универсальный электродвигатель
04 Рецепт дня: вкуснейшая шаурма в домашних условиях
05 Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.10 - 20.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже &quot;МММ&quot;
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже "МММ"
Маккензи Дэвис и Химеш Патель снимутся в новом постапокалиптическом сериале HBO
Маккензи Дэвис и Химеш Патель снимутся в новом постапокалиптическом сериале HBO
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь