"Нормандский саммит": в РФ говорят о противоречивых сигналах со стороны Киева

В Кремле говорят об отсутствии продвижения в контексте подготовки "нормандского саммита".

Особого продвижения в подготовке саммита в "нормандском формате" пока нет, но все участники сохраняют желание провести эту встречу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Сейчас, я бы так сказал, что особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается. Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется", - сказал помощник президента РФ на брифинге в Москве.

Позиция России известна, добавил он. "Мы хотим, чтобы новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе, чтобы заранее был согласован проект предстоящих итоговых решений, чтобы на этом саммите были намечены какие-то дополнительные шаги по реализации Минских договоренностей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности, пересмотреть положение Комплексного плана", - сказал Ушаков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона готова проводить саммит, но при его тщательной подготовке.

"И, в частности, в ходе беседы Путина с Меркель лидеры условились еще раз дать поручения и советникам, и министерствам иностранных дел активизировать подготовку и попытаться состыковать и согласовать позиции", - сказал Ушаков.

Кроме того, в Кремле считают, что после подписания "формулы Штайнмайера" звучат противоречивые сигналы от официального Киева.

"То есть много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы по итогам работы Контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам на брифинге в Москве.

В конце минувшей недели состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В понедельник во второй половине дня ожидается беседа российского президента с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Посмотрим, как сегодня пройдет разговор с Макроном", - сказал Ушаков.