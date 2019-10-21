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В парламенте ФРГ рассмотрят вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа

В парламенте ФРГ рассмотрят вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа
15:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Бундестаге начали рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом.

В немецком Бундестаге (нижняя палата парламента) начали рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Исторический день: Петиционной комитет Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - сообщил посол.

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Как сообщалось ранее, в мае опубликованная на сайте Бундестага петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа набрала более 50 тыс. голосов.

Авторы документа предлагают немецкому парламенту признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа, который был "вызван советским режимом под руководством Сталина".

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Все по теме:

Германия, Голодомор, Бундестаг, Андрей Мельник.
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