В парламенте ФРГ рассмотрят вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа

В немецком Бундестаге (нижняя палата парламента) начали рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом.
Об этом в микроблоге Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Исторический день: Петиционной комитет Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - сообщил посол.
Історичний день: Петиційний комітет Бундестагу розпочав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу pic.twitter.com/a0GMIZOyeM
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 21, 2019
Как сообщалось ранее, в мае опубликованная на сайте Бундестага петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа набрала более 50 тыс. голосов.
Авторы документа предлагают немецкому парламенту признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа, который был "вызван советским режимом под руководством Сталина".