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Понедельник, 27.05.2019
В ФРГ петиция о признании Голодомора геноцидом набрала 50 тысяч подписей
В ФРГ петиция о признании Голодомора геноцидом набрала 50 тысяч подписей
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В ФРГ петиция о признании Голодомора геноцидом набрала 50 тысяч подписей

В ФРГ петиция о признании Голодомора геноцидом набрала 50 тысяч подписей
00:36 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: Петиция за признание Голодомора геноцидом в Германии набрала 50000 голосов.

Онлайн-петиция на сайте немецкого Бундестага, которая предлагает депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов, набрала минимально необходимое количество голосов и ее поддержка продолжает расти.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные Бундестага.

В 23:10 26 мая счетчик тех, кто оставил свои данные в поддержку петиции, превысил необходимый минимум в 50 000 голосов.

Это означает, что петиция должна быть рассмотрена парламентом и, не исключено, Бундестаг поставит на голосование вопрос о признании геноцида украинского народа.

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Сбор подписей продлится и 27 мая, поэтому пока остается возможность увеличить количество голосов в ее поддержку. Петицию имеют право поддерживать также граждане Украины.

Напомним, в конце апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом. В ее тексте говорится, что немецкий Бундестаг, как и 23 другие страны мира, должен признать, что Голодомор в Украине в 1932-1933 годах - это геноцид украинского народа, вызванный советским режимом под руководством Сталина.

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Все по теме:

Германия, Голодомор, Геноцид, Петиция, Бундестаг.
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