Винников: НАТО желает укрепить диалог с новой властью Украины

Новости Украины:В НАТО рассказали о целях визита Североатлантического совета НАТО.

Глава Представительства НАТО в Украине и директор Офиса связи НАТО Александер Винников отметил, что Альянс желает укрепить диалог с властью Украины.

Винников заявил об этом, выступая на дискуссионной панели "Украина-НАТО: что на столе переговоров?".

Так по его словам, он в составе Североатлантического совета НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом посетят Киев 30-31 октября.

Главной целью визита Винников назвал передачу "твердого сигнала поддержки" территориальной целостности и суверенитета Украины. Особое внимание будет сфокусировано на Черном море и реформах.

Помимо столицы, совет посетит также Одессу, где, в частности, состояться мероприятия с участием ВМС ВСУ и Национального университета "Одесская морская академия". В это же время в порт Одессы зайдет группа кораблей НАТО. Это, по словам Винникова, будет знак поддержки суверенитета Украины и навигационных прав в её территориальных водах.

Винников отметил, что украинские избиратели выступили за изменения в стране, а НАТО уже установило "очень позитивный диалог" с властями Украины, потому ключевым элементом визита будет углубление сотрудничества с новым президентом, правительством и парламентом.

В рамках визита также состоится сессия Комиссии Украина-НАТО, в которой примет участие Владимир Зеленский.

Глава Представительства также указал, что в фокусе внимания будет находиться состояние реформ в Украине.

"В особенности, члены НАТО и Украина подведут итоги реализации комплексного пакета помощи", - сказал Винников.

Одним из основных вопросов на повестке дня будет ситуация с безопасностью как на востоке Украины, так и во временно оккупированном Крыму.

Помимо этого, Совет Альянса проведет встречи с представителями гражданского общества. В частности, среди обсуждаемых тем поднимут вопросы притеснения крымскотатарского населения в Крыму и гендерного равенства в оборонной сфере.