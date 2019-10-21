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Винников: НАТО желает укрепить диалог с новой властью Украины

Винников: НАТО желает укрепить диалог с новой властью Украины
14:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В НАТО рассказали о целях визита Североатлантического совета НАТО.

Глава Представительства НАТО в Украине и директор Офиса связи НАТО Александер Винников отметил, что Альянс желает укрепить диалог с властью Украины.  

Винников заявил об этом, выступая на дискуссионной панели "Украина-НАТО: что на столе переговоров?". 

Так по его словам, он в составе Североатлантического совета НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом посетят Киев 30-31 октября.

Главной целью визита Винников назвал передачу "твердого сигнала поддержки" территориальной целостности и суверенитета Украины. Особое внимание будет сфокусировано на Черном море и реформах.

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Помимо столицы, совет посетит также Одессу, где, в частности, состояться мероприятия с участием ВМС ВСУ и Национального университета "Одесская морская академия". В это же время в порт Одессы зайдет группа кораблей НАТО. Это, по словам Винникова, будет знак поддержки суверенитета Украины и навигационных прав в её территориальных водах. 

Винников отметил, что украинские избиратели выступили за изменения в стране, а НАТО уже установило "очень позитивный диалог" с властями Украины, потому ключевым элементом визита будет углубление сотрудничества с новым президентом, правительством и парламентом. 

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В рамках визита также состоится сессия Комиссии Украина-НАТО, в которой примет участие Владимир Зеленский. 

Глава Представительства также указал, что в фокусе внимания будет находиться состояние реформ в Украине. 

"В особенности, члены НАТО и Украина подведут итоги реализации комплексного пакета помощи", - сказал Винников.

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Одним из основных вопросов на повестке дня будет ситуация с безопасностью как на востоке Украины, так и во временно оккупированном Крыму.  

Помимо этого, Совет Альянса проведет встречи с представителями гражданского общества. В частности, среди обсуждаемых тем поднимут вопросы притеснения крымскотатарского населения в Крыму и гендерного равенства в оборонной сфере. 

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Киев, Одесса, НАТО, Йенс Столтенберг, Александр Винников.
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