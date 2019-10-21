Кулеба: Наши коллеги из Альянса изучают законопроект о реформе СБУ

Новости Украины:В НАТО проанализируют законопроект о реформе СБУ

В НАТО проанализируют проект закона о реформе Службы безопасности Украины, заявляет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Проект закона написан, наши коллеги из Альянса его получили и изучают", - сказал Кулеба, выступая на круглом столе "Украина-НАТО: что на столе переговоров?" в понедельник в Киеве.

Он отметил наличие диалога с партнерами из Североатлантического альянса в отношении реформы СБУ.

В свою очередь, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников подтвердил, что текст законопроекта был получен, переведен и по нему будет проведен анализ.

"Наша вовлеченность тут не нова, у нас длительная история помощи в реформировании СБУ. Мы тут не одни, мы работаем в тесном сотрудничестве с коллегами из ЕС и посольства США и в качестве группы иностранных советников", - рассказал дипломат.

Винников также отметил, что глава украинской спецслужбы Иван Баканов провел развернутую презентацию реформы для послов стран G7 в Украине и НАТО.

При этом представитель Альянса отметил необходимость реформирования в соответствии с законом о нацбезопасности, а также лишения СБУ несвойственных ей функций.