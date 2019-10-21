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Понедельник, 21.10.2019
Украина и Эстония будут углублять сотрудничество в сфере киберзащиты (Фото)
Украина и Эстония будут углублять сотрудничество в сфере киберзащиты (Фото)
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Украина и Эстония будут углублять сотрудничество в сфере киберзащиты (Фото)

Украина и Эстония будут углублять сотрудничество в сфере киберзащиты (Фото)
11:53 Сегодня Телеграф Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:Секретарь СНБО Данилов обсудил с министром обороны Эстонии актуальные вопросы взаимного сотрудничества.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов встретился с главой Минобороны Эстонии Юри Луйком.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что представители двух стран наметили актуальные вопросы взаимного сотрудничества и поговорили о перспективах его расширения в дальнейшем.

Данилов оценил помощь Эстонской Республики в условиях гибридной войны, которую ведет РФ.

В свою очередь, представитель оборонного ведомства Эстонии подтвердил неизменность позиции его страны и подчеркнул, что Эстония "предоставляет поддержку Украине в любой возможной форме".

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Луйк и Данилов поговорили также об углублении двустороннего сотрудничества в сфере киберзащиты.

В этом контексте Министр обороны Эстонской Республики поделился опытом функционирования в его стране Лиги киберзащиты Эстонии, в состав которой входят ведущие специалисты в ИТ-сфере, и заявил о готовности к углублению такого сотрудничества.

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Все по теме:

Украина, Эстония, СНБО, Юри Луйк, Алексей Данилов.
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