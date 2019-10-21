Украина и Эстония будут углублять сотрудничество в сфере киберзащиты (Фото)

Новости Украины:Секретарь СНБО Данилов обсудил с министром обороны Эстонии актуальные вопросы взаимного сотрудничества.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов встретился с главой Минобороны Эстонии Юри Луйком.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что представители двух стран наметили актуальные вопросы взаимного сотрудничества и поговорили о перспективах его расширения в дальнейшем.

Данилов оценил помощь Эстонской Республики в условиях гибридной войны, которую ведет РФ.

В свою очередь, представитель оборонного ведомства Эстонии подтвердил неизменность позиции его страны и подчеркнул, что Эстония "предоставляет поддержку Украине в любой возможной форме".

Луйк и Данилов поговорили также об углублении двустороннего сотрудничества в сфере киберзащиты.

В этом контексте Министр обороны Эстонской Республики поделился опытом функционирования в его стране Лиги киберзащиты Эстонии, в состав которой входят ведущие специалисты в ИТ-сфере, и заявил о готовности к углублению такого сотрудничества.