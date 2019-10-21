Украина и Эстония будут углублять сотрудничество в сфере киберзащиты (Фото)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов встретился с главой Минобороны Эстонии Юри Луйком.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Отмечается, что представители двух стран наметили актуальные вопросы взаимного сотрудничества и поговорили о перспективах его расширения в дальнейшем.
Данилов оценил помощь Эстонской Республики в условиях гибридной войны, которую ведет РФ.
В свою очередь, представитель оборонного ведомства Эстонии подтвердил неизменность позиции его страны и подчеркнул, что Эстония "предоставляет поддержку Украине в любой возможной форме".
Луйк и Данилов поговорили также об углублении двустороннего сотрудничества в сфере киберзащиты.
В этом контексте Министр обороны Эстонской Республики поделился опытом функционирования в его стране Лиги киберзащиты Эстонии, в состав которой входят ведущие специалисты в ИТ-сфере, и заявил о готовности к углублению такого сотрудничества.