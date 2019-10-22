СМИ: Путин и Орбан "давили" на Трампа, чтобы очернить Украину

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11:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Президенты Венгрии и России во время встреч с президентом США внушали Трампу, что Украина является "гнездом коррупции".

Восприятие Украины как коррумпированного государства в глазах президента США Дональда Трампа усиливалось после его общения, в частности, с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

"Разговоры Трампа с Путиным, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими усиливало его (Трампа - ред.) восприятие Украины как безнадежно коррумпированной страны и страны, которая, по мнению Трампа, искала пути подорвать его шансы на президентских выборах США в 2016 году", - говорится в сообщении.

Так, по словам собеседников издания, во время разговора Трампа с Путиным 3 мая этого года последний заявил главе Белого дома, что Украина является "гнездом коррупции".

По мнению источников, таким образом Путин хотел ухудшить отношения между Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Отмечается, что на то время многие чиновники Совета нацбезопасности США, в том числе министр обороны Джим Меттис, которые хотели уменьшить влияние Путина и других авторитарных лидеров на Трампа, уже ушли с должностей и поэтому не могли больше влиять на мнение Трампа.

Напомним, евродепутат Виола фон Крамон-Таубадел считает, что Германия не изменит отношение к Украине после разговора Зеленского с Трампом, ЕС продлит санкции к РФ.

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США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Виктор Орбан.
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