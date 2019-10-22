Скачать
Вторник, 22.10.2019
"Газовые переговоры" продолжаются: что обсуждали Украина, ЕС и РФ в Брюсселе
"Газовые переговоры" продолжаются: что обсуждали Украина, ЕС и РФ в Брюсселе
Минэкономики обновило прогноз роста ВВП и инфляции на 2020 год
Минэкономики обновило прогноз роста ВВП и инфляции на 2020 год
Лука Модрич не включен в список номинантов на ЗМ
Лука Модрич не включен в список номинантов на ЗМ
СМИ: Николь Кидман много лет изменяет супругу
СМИ: Николь Кидман много лет изменяет супругу

Спикер Конгресса опубликовала "бюллетень злоупотреблений властью" Трампа

Спикер Конгресса опубликовала "бюллетень злоупотреблений властью" Трампа
11:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Для лучшего пояснения избирателям видов злоупотребления Трампом властью в Конгрессе выпустили "информационный бюллетень".

Пресс-секретарь Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси распространила "информационный бюллетень", в котором представлен перечень грубых злоупотреблений властью президента Дональда Трампа, в частности "потрясения", "кампания давления" и "прикрытие".

Об этом сообщает The Washington Post.

"В качестве доказательства "потрясения" в информационном бюллетене приводятся цитаты из расшифровки июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, что, как говорят, рисует картину злоупотребления Трампом своей должности, побуждая иностранное правительство вмешиваться в выборы в США в 2020 году", - говорится в сообщении .

В качестве доказательства "прикрытия" документ указывает на жалобу, поданную обличителем, которая вызвала расследование импичмента Трампа.

Среди доказательств "кампании давления" представлены текстовые общения чиновников Государственного департамента США.

Выпуск данного информационного бюллетеня призван помочь "лучше объяснить расследование" своим избирателям".

"Она сошла с ума": Трамп жестко ответил Клинтон

Как отмечается, на этой неделе демократы запланировали два закрытых обсуждения, в том числе одно с участием Билла Тейлора, высокопоставленного чиновника посольства США в Украине. В текстовом общении с другими американскими дипломатами Тейлор поднял тревогу по поводу того, что Белый дом сдерживает военную помощь Украине и настаивает на расследовании выборов в США в 2016 году и энергетической компании, в которой работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер Байден.

Как сообщалось, 24 сентября демократы в Палате представителей инициировали формальную процедуру расследования относительно импичмента Трампа. Его обвиняют в попытках давления на Украину с целью проведения расследования против Джо Байдена, главного конкурента Трампа на президентских выборах в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Конгресс США, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 22 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Реформы и Богдан: что вызывает наибольшее беспокойство у ЕС
03 Врачи назвали овощ, который самый полезный на каждый день
04 Чумак о расстрелах на Майдане: Подозрения будут объявлены в ближайшее время
05 Самые лучшие короткие поздравления с Днем рождения на 22 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экологи развеяли миф о смоге над Украиной
Экологи развеяли миф о смоге над Украиной
НБУ во вторник укрепил гривну на уровне ниже 25 грн за доллар
НБУ во вторник укрепил гривну на уровне ниже 25 грн за доллар
&quot;Не спешите с выводами&quot;: Сивохо - о планах в СНБО
"Не спешите с выводами": Сивохо - о планах в СНБО
Появились первые отзывы о хорроре &quot;Раны&quot; с Арми Хаммером
Появились первые отзывы о хорроре "Раны" с Арми Хаммером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь