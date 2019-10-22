Спикер Конгресса опубликовала "бюллетень злоупотреблений властью" Трампа

Новости мира:Для лучшего пояснения избирателям видов злоупотребления Трампом властью в Конгрессе выпустили "информационный бюллетень".

Пресс-секретарь Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси распространила "информационный бюллетень", в котором представлен перечень грубых злоупотреблений властью президента Дональда Трампа, в частности "потрясения", "кампания давления" и "прикрытие".

Об этом сообщает The Washington Post.

"В качестве доказательства "потрясения" в информационном бюллетене приводятся цитаты из расшифровки июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, что, как говорят, рисует картину злоупотребления Трампом своей должности, побуждая иностранное правительство вмешиваться в выборы в США в 2020 году", - говорится в сообщении .

В качестве доказательства "прикрытия" документ указывает на жалобу, поданную обличителем, которая вызвала расследование импичмента Трампа.

Среди доказательств "кампании давления" представлены текстовые общения чиновников Государственного департамента США.

Выпуск данного информационного бюллетеня призван помочь "лучше объяснить расследование" своим избирателям".

Как отмечается, на этой неделе демократы запланировали два закрытых обсуждения, в том числе одно с участием Билла Тейлора, высокопоставленного чиновника посольства США в Украине. В текстовом общении с другими американскими дипломатами Тейлор поднял тревогу по поводу того, что Белый дом сдерживает военную помощь Украине и настаивает на расследовании выборов в США в 2016 году и энергетической компании, в которой работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер Байден.

Как сообщалось, 24 сентября демократы в Палате представителей инициировали формальную процедуру расследования относительно импичмента Трампа. Его обвиняют в попытках давления на Украину с целью проведения расследования против Джо Байдена, главного конкурента Трампа на президентских выборах в США.