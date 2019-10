"Она сошла с ума": Трамп жестко ответил Клинтон

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние высказывания соперника по президентской гонке 2016 года, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая обвинила американских политиков в связях с РФ. Соответствующую запись Трамп сделал в своем Twitter.

"Хиллари назвала (члена Палаты представителей от штата Гавайи — ред) Тулси Хаббард "фавориткой России", а (экс-кандидата в президенты США от партии "зеленых") Джилли Стайна — "российским агентом". Как все помнят, меня тоже называли большим любителем России, действительно, мне нравятся россияне, как и все люди, — отметил Трамп. — Хиллари сошла с ума!".

Тулси Хаббард является одним из кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Напомним, ранее бывшая кандидатка в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон вызвала осуждение ряда американских политиков за ее упреки в адрес конгрессвумен Хаббард в связи с тем, что последняя, якобы, является “фавориткой россиян” и может быть использована ими, чтобы отобрать голоса у демократов на выборах президента.

So now Crooked Hillary is at it again! She is calling Congresswoman Tulsi Gabbard “a Russian favorite,” and Jill Stein “a Russian asset.” As you may have heard, I was called a big Russia lover also (actually, I do like Russian people. I like all people!). Hillary’s gone Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019