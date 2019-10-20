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"Она сошла с ума": Трамп жестко ответил Клинтон

"Она сошла с ума": Трамп жестко ответил Клинтон
10:11 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Лидер США прокомментировал заявление Хиллари Клинтон о том, что американские политики связаны с РФ.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние высказывания соперника по президентской гонке 2016 года, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая обвинила американских политиков в связях с РФ. Соответствующую запись Трамп сделал в своем Twitter.

"Хиллари назвала (члена Палаты представителей от штата Гавайи — ред) Тулси Хаббард "фавориткой России", а (экс-кандидата в президенты США от партии "зеленых") Джилли Стайна — "российским агентом". Как все помнят, меня тоже называли большим любителем России, действительно, мне нравятся россияне, как и все люди, — отметил Трамп. — Хиллари сошла с ума!".

Тулси Хаббард является одним из кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

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Напомним, ранее бывшая кандидатка в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон вызвала осуждение ряда американских политиков за ее упреки в адрес конгрессвумен Хаббард в связи с тем, что последняя, якобы, является “фавориткой россиян” и может быть использована ими, чтобы отобрать голоса у демократов на выборах президента.

Перед эти

 

Ранее сообщалось, что давний скандал между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон был исчерпан, когда Госдеп США не обнаружил в переписке Клинтон нарушений в обращении с секретной информацией.

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США, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, Джилли Стайна.
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