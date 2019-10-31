Количество убитых в результате протестов в Ираке продолжает расти

Новости мира:Жители Ирака не довольны уровнем жизни и коррупцией в стране.

В Ираке продолжаются антиправительственные протесты. Как передают местные СМИ, количество жертв на данный момент превысило 250 человек.

Так же СМИ сообщают о том, что в среду на улицы Багдада вышли тысячи людей.

Протесты в Ираке начались 25 октября. Люди не довольны ухудшением уровня жизни в стране, ростом безработицы и коррупцией в органах власти. Мирные протесты переросли в массовые беспорядки и по состоянию на 28 октября было зарегистрировано 74 погибших.

Как сообщалось ранее, в Чили продолжаются массовые протесты, несмотря на то, что президент страны Себастьян Пиньера сменил восемь министров, в том числе министра внутренних дел и общественной безопасности.