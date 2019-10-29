В Чили не утихают массовые протесты – полиция применила водометы и слезоточивый газ

Новости мира:Массовые протесты в Чили не утихают, несмотря на то, что президент страны Себастьян Пиньера сменил ряд министров.

В Чили продолжаются массовые протесты, несмотря на то, что президент страны Себастьян Пиньера сменил восемь министров, в том числе министра внутренних дел и общественной безопасности. Об этом сообщает DW.

“Протесты переросли в столкновения с полицией”, - говорится в сообщении.

Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в районе дворца Ла Монеда, который является официальной резиденцией президента. Кроме того, в городе зафиксированы поджоги и акты мародерства.

Как ранее сообщалось, протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позже чилийцы также начали высказывать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимости услуг здравоохранения, образования.В Чили продолжаются массовые протесты, несмотря на то, что президент страны Себастьян Пиньера сменил восемь министров, в том числе министра внутренних дел и общественной безопасности. Об этом сообщает DW.

“Протесты переросли в столкновения с полицией”, - говорится в сообщении.

Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в районе дворца Ла Монеда, который является официальной резиденцией президента.

Кроме того, в городе зафиксированы поджоги и акты мародерства.

Как ранее сообщалось, протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позже чилийцы также начали высказывать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимости услуг здравоохранения, образования.