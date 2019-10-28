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Протесты в Ираке: введен комендантский час

Протесты в Ираке: введен комендантский час
19:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Багдаде из-за антиправительственных протестов ввели комендантский час.

Власти Ирака решили ввести комендантский час в Багдаде на фоне антиправительственных протестов, продолжающихся уже четвертый день.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Власти Ирака ввели комендантский час в столице, Багдаде, где антиправительственные протесты продолжаются уже четвертый день", - говорится в сообщении.

По словам местного чиновника, речь идет о комендантском часе с полуночи до 6 утра, который будет продолжаться "до дальнейших объявлений".

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Отмечается, что в понедельник СМИ сообщали о 2 погибших и более 100 раненых демонстрантах во время столкновений с правоохранителями.

Как сообщалось, массовые протесты, вызванные безработицей и коррупцией, продолжаются в Ираке уже больше месяца, но в прошлую пятницу они резко радикализовались.

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В течение последних трех дней было сожжено около 90 правительственных зданий, а также штабов политических партий и других помещений. Массовые акции проходят в Багдаде, но протесты не утихают и в других регионах страны. Силовики применяют против демонстрантов слезоточивый газ, а также шумовые гранаты.

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Ирак, Протесты, Багдад.
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