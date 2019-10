В Ливане люди взялись за руки, символизируя национальное единство (Видео)

Тысячи ливанских протестующих взялись за руки, чтобы создать живую цепь, которая символизирует национальное единство. К такому шагу они прибегли во время антиправительственных выступлений в воскресенье, 27 октября, пишет Deutsche Welle.

Созданная живая цепь протянулся вдоль побережья от столицы Бейрута на юг и на север Ливана. Организаторы акции заявили, что планировали, что эта живая цепь протянется на 171 километр

По словам очевидцев, демонстранты, которые стали живыми звеньями цепи, пели национальный гимн и скандировали: "Мы хотим только наших прав". Вместе с тем в рамках массовых антиправительственных выступлений в воскресенье митингующие и продолжали блокировать главные дороги страны, призывая правительство страны уйти в отставку. Банки, школы и крупные предприятия объявили, что пока что они будут оставаться закрытыми.

Напомним, массовые уличные протесты начались в Ливане 17 октября, после того как правительство анонсировало введение сбора на пользование мессенджерами, такими как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не утихли. Акции протеста практически парализовала жизнь страны.

People from across Lebanon have come together to call for their leaders to step down

Sunday marked the 11th day of protests in the country, where people attempted a human chain 170km (105 miles) from north to south

