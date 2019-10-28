Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Бородянский: Поиски уполномоченного по защите украинского языка продолжаются
Бородянский: Поиски уполномоченного по защите украинского языка продолжаются
ДТП в Киеве: три человека госпитализированы (Видео)
ДТП в Киеве: три человека госпитализированы (Видео)
Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут
Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут

В Ливане люди взялись за руки, символизируя национальное единство (Видео)

В Ливане люди взялись за руки, символизируя национальное единство (Видео)
05:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В Ливане тысячи людей образовали живую цепь.

Тысячи ливанских протестующих взялись за руки, чтобы создать живую цепь, которая символизирует национальное единство. К такому шагу они прибегли во время антиправительственных выступлений в воскресенье, 27 октября, пишет Deutsche Welle.

Созданная живая цепь протянулся вдоль побережья от столицы Бейрута на юг и на север Ливана. Организаторы акции заявили, что планировали, что эта живая цепь протянется на 171 километр

По словам очевидцев, демонстранты, которые стали живыми звеньями цепи, пели национальный гимн и скандировали: "Мы хотим только наших прав". Вместе с тем в рамках массовых антиправительственных выступлений в воскресенье митингующие и продолжали блокировать главные дороги страны, призывая правительство страны уйти в отставку. Банки, школы и крупные предприятия объявили, что пока что они будут оставаться закрытыми.

Напомним, массовые уличные протесты начались в Ливане 17 октября, после того как правительство анонсировало введение сбора на пользование мессенджерами, такими как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не утихли. Акции протеста практически парализовала жизнь страны.

18 октября премьер-министр Ливана Саад Харири пообещал гражданам во время телевизионного обращения улучшение ситуации и дал партнерам по правительственной коалиции трое суток времени на разработку предложений по выходу из кризиса. Реагируя на требования протестующих, правительственную коалицию покинула христианская партия "Ливанские силы".

От портфелей в правительстве отказались вице-премьер-министр и несколько министров от этой партии. Уже 21 октября правительство Ливана поддержал план реформ, предложенный премьер-министром страны Саадом Харири. Принятые правительством меры предусматривают сокращение зарплат министров и парламентариев вдвое. Также планируется закрытие или объединение некоторых государственных учреждений. Кроме того, премьер Харири пообещал не вводить новые налоги в следующем году. По его словам, именно демонстрации поспособствовали утверждению пакета реформ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ливан, Протесты, Живая цепь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
02 "Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
03 Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания
04 Вот так надо носить синий комбинезон: урок стиля от Деми Мур (Фото)
05 Нереальный микромир: лучшие работы с конкурса Nikon Small World 2019 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве полиция задержала семь нелегалов
В Киеве полиция задержала семь нелегалов
Протесты в Ираке: число погибших продолжает расти
Протесты в Ираке: число погибших продолжает расти
Гончарук: В этом году субсидии не уменьшат
Гончарук: В этом году субсидии не уменьшат
Питаемся на работе правильно: какие продукты стоит кушать на обед
Питаемся на работе правильно: какие продукты стоит кушать на обед
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь