Отмена налога на WhatsApp не убедила жителей Ливана прекратить протесты (Фото)

Новости мира:Ливан продолжает протестовать против налога на сервис WhatsApp, завышенных цен на продовольствие и другое.

В Ливане продолжаются протесты из-за экономической политики правительства и введение налога на звонки в сети WhatsApp и других сервисах.

Об этом сообщает BBC.

"Протесты продолжаются в Ливане уже второй день, несмотря на то, что правительство отказалось от планов облагать налогом звонки в WhatsApp", - говорится в сообщении.

В четверг правительство Ливана объявил о введении нового ежедневного налога на звонки, совершенные через интернет-сервисы WhatsApp, Facebook Messenger и Apple FaceTime. В то же время за считанные часы после начала акций протеста правительство отменило решение, но протесты продолжились.

"Мы здесь не из-за WhatsApp. Мы здесь из-за все: цены на топливо, пищу, хлеб, все", - заявили протестующие в Бейруте.

Тысячи ливанцев вышли на улицы в условиях экономического кризиса, в котором многие обвиняют правительство страны.

Отмечается, что нынешние демонстрации стали крупнейшими в Ливане за последние десятилетия.