Колонны протестующих заблокировали въезд в Барселону (Фото)

Новости мира:В Барселоне протесты за независимость Каталонии набирают новые обороты.

В Барселоне и окрестностях заблокированы основные транспортные пути в результате всеобщей забастовки и акций протеста.

Об этом сообщает El Pais.

"Всеобщая забастовка в Каталонии, которую организовали профсоюзы в знак протеста против приговора лидерам сепаратистов, которые поддерживают независимость региона, с начала дня привел к блокаде автодорог и улиц города", - говорится в сообщении.

Основные подъезды к Барселоне заблокированы из-за шествия пяти колонн протестующих, которые направляются к центру Барселоны с целью участия в вече, запланированном на 17 часов.

Ситуация в аэропорту Барселоны контролируемая, аэропорт работает нормально, за исключением отмены 57 рейсов из почти 1000 в расписании.

Вчера вечером столкновения демонстрантов с полицейскими возобновились, как минимум 42 человека пострадали, по данным Службы экстренной медицинской помощи Каталонии. Кроме того, испанское Министерство внутренних дел сообщило о 16 арестованных участников протеста.

В столице Каталонии Барселоне возобновились массовые протесты. На улицы вышли тысячи людей.