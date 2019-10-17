Полиция задержала свыше 30 протестующих в Каталонии (Фото)

Новости мира:Уже более 30 задержанных и сотня пострадавших в ходе протестов в Каталонии.

В результате столкновений во время акций протеста в центре Барселоны почти сотни людей была оказана медицинская помощь.

Об этом сообщает El Pais.

"Были проведены 33 задержания и почти сотни людей, в том числе 30 правоохранителям, понадобилась медицинская помощь в результате 5-часового противостояния (в центре Барселоны - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что столкновения между протестующими и полицейскими начались в 21 час, когда 22 тысячи демонстрантов отправились к главному управлению МВД в регионе, которое уже усиленно охраняли.

В ночь на четверг в Барселоне обострилось противостояние между полицией и сторонниками независимости Каталонии. На кадрах с места событий видно, что на центральных улицах города горели автомобили и мусорные баки.

Как известно, правительство Испании направило четыре группы специальных подразделений национальной полиции в Барселону для обеспечения правопорядка во время акций протеста.

Массовые протесты в Каталонии начались после того, как верховный суд Испании 14 октября приговорил девятерых лидеров сепаратистов к заключению по обвинению в организации нелегального референдума за независимость региона осенью 2017 года.

После этого в Барселоне протестующие объявили о блокаде городского аэропорта El Prat. Кроме того, в городе Жирона демонстранты заблокировали железную дорогу.