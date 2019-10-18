В Барселоне возобновились массовые протесты

Новости мира:В столице Каталонии Барселоне возобновились массовые протесты. На улицы вышли тысячи людей.

Впоследствии мирная акция переросла в беспорядки, сообщает El Pais. В частности, радикально настроенные протестующие перекрыли улицы, свалили мусор в кучу и подожгли его. Также они разбили витрину одного из банков и подожгли стулья уличного кафе, бросив их на дорогу.

Полиция принимает меры, чтобы предотвратить столкновения между ультраправыми и сторонниками независимости Каталонии.

Как сообщалось ранее, правительство Испании направило четыре группы специальных подразделений национальной полиции в Барселону для обеспечения правопорядка во время акций протеста.

Массовые протесты в Каталонии начались после того, как Верховный суд Испании 14 октября приговорил девятерых лидеров сепаратистов к заключению по обвинению в организации нелегального референдума за независимость региона осенью 2017 года.

После этого в Барселоне протестующие объявили о блокаде городского аэропорта El Prat. Кроме того, в городе Жирона демонстранты заблокировали железную дорогу.