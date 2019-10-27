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Протест в Гонконге продолжается: полиция опять разгоняла демонстрантов водометами

Протест в Гонконге продолжается: полиция опять разгоняла демонстрантов водометами
19:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов в Гонконге.

В Гонконге полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против жестоких действий сотрудников правоохранительных органов во время массовых акций, которые продолжаются уже несколько месяцев.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Гонконгская полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона тысячи протестующих возле гавани Коулун, на акции протеста против полицейской жестокости в течение месяцев беспорядков", - говорится в сообщении.

Несколько человек были арестованы в ходе разгона демонстрации.

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Полиция утром в воскресенье обратилась к демонстрантам с требованием разойтись, поскольку многотысячная антиправительственная демонстрация была организована в популярном туристическом районе.

"Протестующие говорят, что главная причина, по которой они пришли сюда, заключалась в том, что они требуют расследовать действия полиции на предыдущих акциях протеста", - отмечает Al Jazeera.

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Как сообщалось ранее, массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. В начале сентября глава местной администрации Керри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Однако несмотря на это многие сторонники оппозиции заявили о намерении продолжать акции. Протесты периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц и актами вандализма.

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Протесты, Гонконг, Коулун.
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