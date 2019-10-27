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В Барселоне проходит марш за единство с Испанией

В Барселоне проходит марш за единство с Испанией
13:37 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Акцию организовала каталонская организация гражданского общества, которая выступает против отделения Каталонии от Испании.

В Барселоне в воскресенье тысячи людей вышли на марш за единство с Испанией и прекращение длительных протестов, начавшихся после осуждения каталонских сепаратистских лидеров.

 Об этом сообщает la Vanguardia.

Акцию организовала каталонская организация гражданского общества Societat Civil Catalana, которая выступает против отделения Каталонии от Испании и за укрепление отношений между Каталонией и остальной Испанией.

Организаторы заявили, что хотят минимизировать политическое влияние на демонстрации, но пригласили нескольких ведущих политиков, в частности, от партии "Граждане" и Народной партии.

Протесты в Барселоне: госпитализировано шесть человек

Представители ультраправой партии Vox также заявили, что примут участие в марше.

В субботу в Барселоне сотни тысяч людей вышли на манифестацию в поддержку осужденных в Испании лидеров каталонского движения за независимость. По данным местной полиции, в акции приняли участие около 350 000 участников.

К вечеру протесты в Барселоне закончились столкновениями группы демонстрантов с полицией. Шесть человек были госпитализированы, пострадали 26 правоохранителей.Почти две недели продолжаются демонстрации в столице Каталонии. Они возникли в связи с протестом против осуждения девяти каталонских политиков и активистов на срок от 9 до 13 лет за участие в референдуме о независимости в 2017 году.

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Испания, Протесты, Барселона, Каталония, "Конституционный марш".
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