Протесты в Ираке: погибло семь человек

Новости мира:Протесты в Ираке продолжаются с 25 октября в результате множества акций, который не связаны между собой.

В Ираке ночью 7 протестующих были застрелены в городе Хилла.

Об этом информирует Anadolu.

"По данным местной полиции 7 иракских протестующих были застрелены боевиками, которых поддерживает Иран, в городе Хилла на юге Ирака", - говорится в сообщении.

Боевики из проправительственной организации "Бадр-аль-Шааби" открыли огонь по протестующим ночью, убив семерых и ранив 42-х протестующих.

Организация Бадр является частью правящей партии Хашда аль-Шааби.

Как сообщалось, в Ираке начиная с 25 октября в результате столкновений силовиков с антиправительственными демонстрантами погибли по меньшей мере 63 человека.

Протесты вспыхнули 25 октября как реакция на жестокое подавление властями ряда других, не связанных между собой спонтанных акций протеста по всей стране в течение прошлого месяца.